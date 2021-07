Funtrab oferece 389 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira

Interessados devem agendar atendimento pelo aplicativo









A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 389 vagas de emprego nesta quinta-feira (22), em Campo Grande. As vagas são variadas, vão de borracheiro a tratorista agrícola.





Há vagas para açougueiro, assistente administrativo, auxiliar de cobrança, azulejista, babá, churrasqueiro, confeiteiro, cozinheiro, eletricista de rede, garçom, marceneiro, mecânico de máquinas pesadas, motofretista, operador de caixa, padeiro, pintor de casas, soldador, técnico em manutenção, tratorista agrícola, entre outros. Confira a lista de vagas.





Para evitar filas e aglomerações, a Funtrab disponibiliza o aplicativo para agendamento de atendimento “MS Contrata+ para trabalhadores”. Depois, os interessados devem comparecer à Fundação com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na rua 13 de Maio, 2773. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.