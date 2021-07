Funsat oferta mais de 1 mil vagas nesta quarta, 40 para operador de colhedor florestal

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho, oferece nesta quarta-feira (28) 1.301 oportunidades de emprego, entre elas 40 vagas disponíveis para operador de colhedor florestal. A novidade é que 20 delas são para trainee.





Os selecionados para treinee deverão aprender a operar máquina de colheita florestal, Harvester ou Forwader ou Feller Buncher, com segurança, produtividade e eficiência operacional planejada, dentro dos padrões de qualidade indicados pela empresa seguindo o microplanejamento, visando o aprendizado e a prática do trabalho, de acordo com as normas e procedimentos da área.





O profissional dessa área deve dirigir máquinas pesadas de operação florestal, preparar atividade de colheita florestal, efetuar derrubada, descasque e desgalhamento mecânico de toras e estocar madeira. Inspecionar máquinas florestais, realizar manutenção em segundo nível de máquinas florestais e empregar medidas de segurança.





É necessário experiência de três meses em operação de máquinas agrícolas ou pesadas, ensino fundamental completo e ter disponibilidade para viajar e dormir no local do trabalho por longo período.





O salário é composto por salário base mais turno rotativo, adicional noturno mais outros incentivos. O trabalhador terá ainda, condução/vale-transporte, participação nos lucros, ticket alimentação e assistência médica.





O horário é de segunda-feira a domingo com uma folga, os turnos são manhã, tarde, noite e madrugada.





Outras 20 vagas são para profissionais experientes que saibam operar máquinas de colheita florestal, Harvester e Forwarder, ou Harvester e Feller Buncher, ou Forwarder e Feller Buncher, com segurança. É necessário ter experiência de seis meses comprovada em máquinas de colheita e ensino fundamental completo. É desejável que tenham curso de operação de máquinas florestais e curso técnico em mecânica agrícola.





Não há impeditivos para encaminhamento de pessoa com deficiência, que pode ser surdez bilateral parcial, amputação e baixa visão. O trabalhador deve possuir CNH (carteira nacional de habilitação) de no mínimo 12 meses.





O salário também terá composições, condução/vale-transporte, assistência médica, participação nos lucros, ticket alimentação e outras composições, como turno rotativo, adicional noturno e bonificações.





Os candidatos que forem participar da entrevista e seleção é importante portar todos os documentos pessoais, Carteira de Trabalho, Reservista (para os homens) e caneta para o preenchimento da ficha cadastral.





A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585,