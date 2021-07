Presidente da Assembléia Legislativa destaca ações do governo no combate à criminalidade

Ao lado do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Paulo Corrêa (PSDB), participou da entrega de 48 novas viaturas e do lançamento do programa Obtenção de Capacidade Operacional Plena da Polícia Militar (OCOP-PMMS). O evento foi na segunda-feira (12), no Comando-Geral da PM, no Parque dos Poderes.





“Lançamos o programa primeiro aqui na Capital e do entorno, que se trata de 1.035.000 pessoas que serão beneficiadas. Nós triplicamos o número de viaturas na cidade, para ter presença de mais policiais rodando 24 horas, sendo monitoradas e acompanhadas pelo Ciops por meio de GPS, em tempo real”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja.





Paulo Corrêa falou em nome dos 24 parlamentares e destacou as ações do governo para reduzir a criminalidade. “É um governo que defende a vida. A nossa força policial trabalha com estratégia, inteligência e usa a ciência para se defender. São ações efetivas no combate a criminalidade”, disse o presidente.





Durante a solenidade, o governador anunciou a aquisição de helicópteros, pistolas, coletes, uniformes e outros equipamentos e a chegada de outras 465 novas viaturas.









Fonte: pontaporainforma.com.br