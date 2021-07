FRONTEIRA| 'Estamos de volta’: adolescente é torturado e assassinado na fronteira de MS

Garoto teria praticado vários furtos na região













Um adolescente de 17 anos foi torturado e assassinado em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã que fica a 346 quilômetros de Campo Grande, por um grupo que se denominou ‘os justiceiros’. O corpo foi encontrado em frente a uma casa no Bairro nova Cidade, também conhecido Carolina 2.





Informações são de que, o garoto teria feito vários furtos na região, mas em detalhes dos crimes cometidos pelo adolescente. A vítima foi encontrada com sinais de tortura, teve as mãos decepadas. Ao lado do corpo foi encontrado um bilhete.





No bilhete, o grupo que se autointitulou Justiceiros dizia que estava de volta, e que estas mortes seriam só o começo. Na noite de segunda (26), um casal acabou assassinado a tiros quando comemorava aniversário em uma choperia.





Foram assassinados, Luís Mateo Martinez Armoa, de 26 anos e sua namorada, Anabel Mancuello Centurion, de 22 anos. Luís seria ladrão de celulares e estaria jurado de morte pelos ‘justiceiros da fronteira’.