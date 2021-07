Frio intenso dá boas vindas ao mês de julho, mas começa a perder força

Neste primeiro dia do mês de julho o frio continua forte no Centro-Sul do Brasil, mas o ar frio começa a perder intensidade e as temperaturas começam a subir de forma gradual.





Nesta quinta-feira (01) ainda há chance de o dia começar com geada na metade sul de Mato Grosso do Sul, mas no decorrer do período o sol brilha forte e as condições são de tempo firme e ar seco.





A madrugada pode ter mínima de 1°C na região sudoeste, e a máxima pode atingir os 25°C na região norte.





Na capital as condições serão de céu claro com névoa seca, e chance de geada fraca, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas podem variar entre 5°C a 20°C.





A boa notícia é que a partir de sexta-feira (02) as temperaturas seguem em elevação, tanto as mínimas quanto as máximas que já poderão atingir os 30°C na região pantaneira.





Por: Mireli Obando