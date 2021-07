Frente fria chega a MS e Ponta Porã já tem neblina e declínio de temperatura

Previsão é de frio intenso pelo menos até sexta-feira (30). Temperaturas seguem amenas no fim de semana.

Frente fria muda paisagem de Ponta Porã na manhã desta terça-feira

Uma nova frente fria já chegou a Mato Grosso do Sul. Em Ponta Porã, a 326 quilômetros de Campo Grande, a manhã desta terça-feira (27) está bem diferente do dia anterior. Em Corumbá e Campo Grande, as temperaturas já estão mais amenas.





Em Ponta Porã, a temperatura caiu, o céu escureceu e chove fraco. As luzes dos postes da iluminação pública se ascenderam e os motoristas precisaram ligar os faróis dos veículos.





E isso é só o começo de um frio intenso nestes próximos dias no estado, principalmente nas regiões sul e leste, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse frio é causado por um ciclone extratropical ao largo da costa norte da Argentina.





As primeira geadas já podem ocorrer na quarta-feira (28) ao amanhecer no extremo sul, mas as menores temperaturas estão previstas para o amanhecer de quinta (28) e sexta-feira com formação ampla de geada em grande parte do estado, com temperaturas negativas (de -1 a -3°C) em áreas de vales acentuados (baixadas) do sudoeste, sul e sudeste de Mato Grosso do Sul.





Para a capital do estado, na quinta -feira, as temperaturas ao amanhecer na área central de Campo Grande devem ficar em torno dos 4°C, podendo chegar a 2°C em áreas rurais do município.





De acordo com o Inmet, para Campo Grande, a máxima deve ser de 27°C nesta terça-feira. Para quarta, a previsão é de termômetros entre 9°C e 15°C; para quinta, entre 3°C e 17°C e para sexta-feira, entre 5°C e 22°C.





Para Ponta Porã, a previsão é de máxima de 22°C nesta terça-feira; entre 6°C e 14°C na quarta; entre 3°C e 15°C na quinta e entre 2°C e 17°C na sexta-feira.





Para Bonito, a meteorologia aponta máxima de 25°C nesta terça-feira e termômetros marcando entre 8°C e 17°C na quarta; entre 5°C e 18°C na quinta e entre 4°C e 20°C na sexta.





Por G1 MS