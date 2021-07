Fórum debate estratégias para o fortalecimento feminino na gestão pública do País

Realizado pelo Brasil Certo – PSL Mulher, evento ocorre no dia 15 de julho, com transmissão on-line





As mulheres vêm cada dia mais se destacando em diversas áreas sociais. Entretanto, na gestão pública, este espaço ainda precisa ser ampliado. De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), de novembro de 2020, as mulheres representam cerca de 52% do eleitorado brasileiro, mas ainda são poucas quando se trata de representantes públicos, tanto no Executivo, quanto no Legislativo, dado comprovado no último pleito, quando apenas 651 mulheres foram eleitas prefeitas no Brasil, diante de 4.750 homens eleitos para o cargo. Para vereadores, a diferença é ainda maior: 9.196 mulheres ocupam uma cadeira nos legislativos municipais do País, enquanto 48.265 homens têm a mesma função.





Para debater as estratégias do movimento feminino e seu crescimento nos próximos anos, a senadora Soraya Thronicke, uma das representantes de Mato Grosso do Sul no Senado Federal, participa no dia 15 de julho do Fórum Nacional Brasil Certo – PSL Mulher. “Durante o Fórum, vamos conhecer casos de sucesso de mulheres inspiradoras e ainda debater soluções práticas para resolver os problemas das nossas cidades”, comenta a senadora, idealizadora do projeto.





A presidente do PSL Mulher Nacional destaca ainda a importância e a necessidade de a mulher participar da política. Uma representação maior nos Poderes brasileiros garante mudança de mentalidade e medidas práticas para benefício das famílias brasileiras. “Muitas delas estão cansadas de ficar reclamando e decidiram agir. Essas lideranças que reuniremos no Fórum compõem o exemplo de outros milhares de cidadãos que fizeram o mesmo. Queremos elas e eles conosco, com o objetivo de mostrar que é possível sim fazer essa transformação”, convoca Soraya.





A iniciativa contará ainda com a participação de demais lideranças do partido e será transmitida ao vivo pelas redes do Brasil Certo, para que mulheres de todo o País possam participar e interagir deste grande movimento de fortalecimento do progresso e da participação feminina na gestão pública.





“Contamos com a participação de todas as interessadas em fazer parte deste movimento que une mulheres para transformar o Brasil”, finaliza Soraya.