Fim de semana será marcado por chuvas isoladas e volta do frio a Mato Grosso do Sul

Um bloqueio atmosférico causado por um sistema de alta pressão atmosférica foi o grande destaque da primeira quinzena de julho. Além de inibir a formação de nuvens de chuva, esse sistema manteve as noites frias e deixou o ar muito seco em grande parte do Brasil.





Quatro frentes frias são esperadas para a segunda quinzena do mês de julho no País, mas segundo o Climatempo esse sistema provoca pouca chuva, mas deve trazer bastante frio, rompendo de vez o bloqueio atmosférico.





O avanço dessas frentes frias começa a mudar as condições do tempo em Mato Grosso do Sul neste final de semana e além da chance de chuva traz de novo o clima de inverno ao Estado.





De acordo com a meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Valesca Fernandes, existe a probabilidade de chuva entre esta sexta-feira (16) e domingo (18) para as regiões sudoeste e pantanal.





“Entre sexta e sábado no extremo da região sudoeste, há previsão de acumulado de chuvas entre 20-30 mm. No restante da região sudoeste, espera-se acumulados de precipitação em torno de 5-15mm”.





Para Campo Grande, as previsões indicam que haverá aumento de nebulosidade, e existe a chance de pancadas de chuva que podem ocorrer de forma bem isolada.





Com relação ao frio, as temperaturas começam a cair a partir de domingo (18). As diferenças serão sentidas tanto nas mínimas quanto nas máximas. Os modelos meteorológicos indicam que os dias mais frios serão na segunda-feira e manhã de terça-feira da próxima semana que pode ter mínimas entre 4°C e 7°C no centro-sul do Estado.





Nesta sexta-feira (16) o tempo fica instável com muitas nuvens, especialmente na região sudoeste e leste onde há chance de chuva. A qualidade do ar melhora um pouco em grande parte do Estado, exceto no centro-norte onde os níveis ainda podem ficar em 20% durante a tarde. Madrugada com temperatura mínima de 15°C e máxima de 31°C no centro-norte e leste do Estado.





Na capital o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas podem variar entre 15°C a 28°C





O Cemtec alerta que devido a aproximação da frente fria, a região sudoeste pode ter rajadas de vento em torno de 35-45Km/h nesta sexta-feira (16).









Por: Mireli Obando