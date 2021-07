'Eu estou no comando’, diz Cid Moreira após pedido de interdição

Filhos do apresentador de 93 anos entraram na Justiça alegando que o pai estaria senil e mantido em cárcere privado pela mulher





Cid Moreira teria enviado um documento a um dos filhos informando que ele foi deserdado





Cid Moreira usou as redes sociais para se posicionar a respeito do pedido de interdição movido pelos dois filhos, Roger e Rodrigo Moreira, que alegam que o jornalista de 93 anos estaria senil e mantido em cárcere privado pela mulher, Fátima Sampaio Moreira. No processo que corre na vara da família de Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, os herdeiros também pediram a prisão da madrasta por maus-tratos ao pai.





O casal se manifestou por meio de um vídeo publicado no Instagram de Cid, onde ambos conversam sobre os acontecimentos. Fátima é quem começa a falar, dizendo que a história não está boa para ela aqui fora. “Não sei por quê”, disse Cid. “Você foi a minha escolhida e quem cuida de mim é você. A minha opinião é sempre a que prevalece. Eu sou o ‘presidente”, riu ele. “Acima de tudo, estamos ligados pelo amor”, acrescentou.





Na gravação, onde estão sentado à mesa com almoço pronto, Fátima afirmou que está triste de estar sendo acusada de dar comida estragada ao marido. “Não diga nada. Estamos aqui. Eu estou no comando”, afirmou o apresentador, defendendo a mulher.





Por duas vezes Fátima Sampaio afirmou que os dois estão tomando providências sobre as tais acusações.





Entenda o caso





No último dia 13 de julho, em entrevista exclusiva à Fabíola Reipert, Roger Moreira, filho do jornalista Cid Moreira, falou pela primeira vez sobre a briga com o pai. Recentemente, Cid enviou ao filho um documento informando que ele foi deserdado, perdendo qualquer direito à herança.





Um dia depois de Roger Moreira, filho de Cid Moreira, revelar que foi deserdado pelo jornalista, perdendo qualquer direito à herança, a mulher do comunicador se manifestou em vídeo postado nas redes sociais. Fátima Sampaio disse que Cid não pode falar sobre o assunto devido ao processo que corre na Justiça, mas rebateu as afirmações de Roger.





No dia 15 de julho, Roger e Rodrigo falaram com exclusividade ao Balanço Geral, afirmando que foram abandonados por Cid Moreira.





https://www.instagram.com/tv/CRmKcmrDL_j/