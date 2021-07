Estado deposita hoje salários dos servidores com 1ª parcela do 13º

Juntas, as folhas salariais injetam R$ 665 milhões na economia de MS

Os salários de junho dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul serão depositados pelo Governo do Estado nesta quinta-feira, 1º de julho. Nesta mesma data, serão enviadas as ordens de pagamento da 1ª parcela do 13° salário de 2021. Os honorários estarão disponíveis para saque na sexta-feira, 2 de julho.





Conforme a SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização), a folha líquida do mês supera os R$ 415 milhões. Já a folha extra referente e 50% do 13º salário do ano atinge os R$ 250 milhões, segundo o governador Reinaldo Azambuja. Juntas, as duas folhas injetam R$ 665 milhões na economia de Mato Grosso do Sul.





O Estado possui cerca de 79 mil servidores públicos, entre efetivos civis e militares ativos, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, além de aposentados e pensionistas. Todos vão ser beneficiados com a antecipação de 50% do abono natalino. A outra metade será paga em 20 de dezembro deste ano.





Retomada MS





A antecipação de metade do 13º salário de 2021 do funcionalismo público faz parte de um plano de recuperação econômica lançado pelo governador Reinaldo Azambuja para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 na economia. O plano foi batizado de “Retomada MS”.





“Dentro desse pacote de estímulos aos setores mais afetados, como cultura, turismo, bares e restaurantes, há a antecipação do 13º salário dos servidores para atender o funcionalismo e fortalecer o comércio. Essa antecipação é fundamental, pois significa mais dinheiro circulando na nossa economia”, explicou o governador Reinaldo Azambuja.





