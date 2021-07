Em reunião estratégica deputado Herculano Borges discute elaboração de Programas para o combate da exploração sexual

Na tarde desta sexta-feira (9), o deputado Estadual Herculano Borges juntamente com o secretário da Semagro Jaime Verruck, Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres Luciana Azambuja e equipe, discutiram ações estratégicas para a prevenção e combate à violência contra crianças, adolescentes e mulheres no estado.





Mato Grosso do Sul se tornou um canteiro de grandes obras, como a Rota Bioceânica na região de Porto Murtinho e na gigantesca Fábrica de Celulose em Ribas do Rio Pardo. Estes empreendimentos trarão muitos recursos e emprego, mas também problemas sociais como violência, abuso e exploração sexual.





"Por esta razão estamos nos adiantando na elaboração de programas com objetivo de minimizar os impactos negativos do desenvolvimento nestas localidades", explicou o deputado.





ASSECOM