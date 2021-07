Em Itaporã Decreto 132/2021 mantem disposições do decreto anterior

O Decreto 132/2021 sancionado pelo prefeito Marcos Pacco na manhã desta segunda feira (27), mantem todas as disposições do decreto 129/2021 que fora sancionado na semana passada com flexibilizações.





O novo decreto estabelece que fica no período de 27 (vinte e sete) de julho a (02) dois de agosto excepcionalmente autorizado o atendimento ao público no comercio e prestadores de serviços sem modificações, ou seja, respeitando as orientações do decreto anterior.





Continua valendo a autorização de reuniões privadas alusivas a festas de aniversário, casamento, bodas e eventos em geral limitadas a 100 pessoas por ambiente, (Entenda-se ambiente, como sendo o local aonde será realizado o evento). Neste período o toque de recolher será do horário compreendido das 23h00 horas até as 05h00 horas do dia seguinte de segunda a domingo. O Decreto 132/2021 está publicado integralmente no Diário Oficial do município no site www.itapora.ms.gov.br.









Por: Walter Ramos/Assecom