EDUCAÇÃO| UFMS abrirá vagas para o Sistema de Seleção Unificada no segundo semestre de 2021

A Universidade não aderiu ao sistema de seleção no primeiro semestre do ano





Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vai aderir ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) no segundo semestre de 2021 e ofertará 64 vagas em três cursos.





A instituição retirou a forma de ingresso no início deste ano, e usou somente o Vestibular UFMS e o Processo de Seleção Seriada (PASSE) para selecionar novos alunos.





“No ano passado, o calendário de provas do Exame Nacional do Ensino Médio e de inscrições no Sisu de verão impossibilitou a nossa adesão", explicou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Argemon.





De acordo com a UFMS, os cursos que abrirão vagas serão Direito, Pedagogia e Engenharia Civil.





“Reservamos 50% das vagas para este segundo processo seletivo do Sisu. Serão 24 para o curso de Direito, 20 para Pedagogia e 20 para Engenharia Civil. Todos oferecidos pela UFMS em Campo Grande”, completou.





O Ministério da Educação (MEC) não publicou o edital com as regras de participação. Contudo, a pasta divulgou em suas redes sociais que o período de inscrições serão de 3 a 6 de agosto.





O Sisu é o sistema do MEC que instituições públicas de ensino superior usam para ofertar vagas aos candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).





Só podem se inscrever quem participou do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obteve nota na redação maior que zero e não tenha participado na condição de treineiro.





O acesso ao sistema de inscrição do Sisu agora será realizado com Login Único do governo federal. Para criar uma conta, acesse aqui.





Ao se inscrever, o candidato escolhe até duas opções de curso, sendo possível alterar as opções apenas durante as inscrições. Confira todas as informações no site sisu.mec.gov.br





Em janeiro, o Sisu foi descartado pela UFMS para que o calendário letivo da instituição não fosse prejudicado.





O início das aulas estava previsto para 15 de março de 2021. Já as provas do Enem estava marcada para os dias 17 e 24 de janeiro, com resultados divulgados a partir de 29 de março.





A incompatibilidade com as datas faria com que a matrícula pelo Sisu ocorresse somente em meados de abril.