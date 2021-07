DOURADOS| Projeto da Prefeitura vai potencializar renda de 30 famílias do Assentamento Santa Fé

A instalação da Feira Livre possibilita que as famílias tenham uma oportunidade de renda ou de aumentar o ganho mensal

O projeto da Prefeitura Municipal de Dourados, por meio da Agehab (Agência Municipal de Habitação) e da Semaf (Secretaria de Agricultura Familiar), que viabiliza a instalação de uma Feira Livre no Assentamento Santa Fé vai potencializar a renda de 30 famílias no local.





Segundo um levantamento prévio feito pela Agehab, 30 pessoas demonstraram interesse e se inscreveram para participar da feira.

Com apoio da vereadora Liandra Brambilla, a proposta possibilita que as famílias tenham uma fonte de renda para o sustento ou que ainda possam complementar o ganho mensal com uma nova alternativa de trabalho. “Os moradores nos procuraram para apoio na organização da feira, e prontamente nos unimos para viabilizar o projeto”, vereadora Liandra Brambilla.





“Essa é uma oportunidade principalmente para as mulheres, que poderão melhorar a renda com a comodidade, de trabalhar com os filhos, por exemplo. Temos muitas pessoas talentosas que só precisam de espaço para expor seu trabalho”, relatou a líder do bairro Ivanir Lopes de Souza.





Na Feira livre de produtos agroecológicos e artesanato poderão ser comercializados diversos itens alimentícios, hortifruti e também artesanatos e produtos de higiene. “Os produtos que serão vendidos, em sua maioria, são produzidos artesanalmente na comunidade ou cultivados em hortas localizadas no assentamento”, diz o diretor presidente da Agehab, Diego Zanoni.





“Estamos em processo de organizar as feiras de Dourados, vamos nos reunião com a associação, representantes para entendermos as demandas e incluirmos a feira do Santa Fé também”, Ademar Zanatta, secretário de Agricultura familiar





Outro ponto importante a ser destacado é o fortalecimento do comércio dos bairros próximos, com mais uma alternativa de compra e circulação de dinheiro, consequentemente, o aumento do poder de compra das famílias.





ASSECOM