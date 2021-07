DOURADOS| Confira quem pode se vacinar e quais locais estão aplicando a vacina

Dourados Vacina amplia idade de grupos prioritários a serem vacinados contra a Covid-19

A Prefeitura de Dourados, por meio da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), na campanha Dourados Vacina, retoma a vacinação, Dose 1 e Dose 2, nas unidades de saúde e no Centro de Convivência do Idoso André Chamorro nesta segunda-feira (05) a partir das 13h.





Nesta fase, houve a ampliação da idade do público geral para 38 anos ou mais e o acréscimo dos trabalhadores das indústrias em geral (seguindo a idade determinada). Todos os grupos listados abaixo podem procurar uma UBS ou o CCI André Chamorro.





– Pessoas com 38 anos ou mais

– Pessoas com 18 anos que apresentem os seguintes quadros:





Doenças imunossupressoras

Transplantados de órgão sólido ou de medula óssea e renais crônicos

Pneumopatias crônicas graves

Portadores de doenças cardiovasculares crônicas que tenham sido submetidos a procedimentos

operatórios

Doença cérebro vascular

Cirrose hepática

Diabetes

Hipertensão Arterial

Síndrome de Down;

Anemia falciforme;

Coagulopatias hereditárias;

Pessoas com deficiências permanentes que apresentem limitação motora ou incapacidade;

Incapacidade de ouvir;

Incapacidade de enxergar;

Deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais;

Obesidade mórbida, I.M.C ≥ 40;

Oncológicos com doença ativa em tratamento;

Renal crônico2;

PHIV (Pessoas vivendo com HIV)

A comprovação de comorbidade é obrigatória. É preciso levar documento com foto, CPF e comprovante de residência para a Dose 1. Já para a Dose 2, é necessária a apresentação do cartão de vacinação com o comprovante da Dose 1 e o documento com foto.





– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros com 18 anos ou mais





Cobradores e motoristas;

É obrigatório apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) impresso e documento com foto.





– Trabalhadores de limpeza urbana com 18 anos ou mais





Serviços gerais e operadores de roçadeiras;

É obrigatório apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) impresso e documento com foto.





– Trabalhadores da indústria em geral com 35 anos ou mais





É obrigatório apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) impresso e documento com foto.





– Caminhoneiros com 21 anos ou mais





É obrigatório apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) impresso, ou cadastro ANTT, documento com foto e CNH categoria C,D ou E.





– Trabalhadores da Educação com 35 anos ou mais





Ensino fundamental, médio, profissionalizante, EJA e superior;

A apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado) impresso e documento com foto é obrigatório;





– Trabalhadores da saúde com 18 anos ou mais





A apresentação de vínculo empregatício (holerite atualizado), carteira profissional e documento com foto é obrigatória;

Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, profissionais da vigilância em saúde e os trabalhadores de apoio (exemplos: recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, gestores e outros). Inclui-se, ainda, aqueles profissionais que atuam em cuidados domiciliares (exemplos: programas ou serviços de atendimento domiciliar, cuidadores de idosos, doulas/parteiras), funcionários do sistema funerário, Instituto Médico Legal (lML) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados e; acadêmicos em saúde e estudantes da área técnica em saúde em estágio hospitalar, atenção básica, clínicas e laboratórios. Os trabalhadores que atuam nos estabelecimentos de serviços de interesse à saúde das instituições de longa permanência para idosos (ILPI), casas de apoio e cemitérios serão contemplados no grupo trabalhadores da saúde e a recomendação é que também sejam vacinados.





Locais:

Altos Do Indaiá

CSU

Izidro Pedroso

Maracanã

Parque Das Nações I

Parque Do Lago II

Vila Rosa

Centro de Convivência do Idoso André Chamorro

Unidades dos Distritos

Horário de atendimento





7h30 às 11h e 13h às 17h





