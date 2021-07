Deputado Zé Teixeira pede intensificação de patrulhamento da PM no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande

deputado estadual Zé Teixeira (DEM)

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando a intensificação no patrulhamento pela Polícia Militar, nos Bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.





De acordo com o deputado, moradores e comerciantes permanecem inseguros com crescimento intenso de violência, incluindo os crimes e as infrações, uma vez que em sua grande maioria acontecem principalmente no período da noite e início da madrugada, mas também precisamos garantir a segurança dos cidadãos em horários comerciais, sem medir esforços para garantir a integridade de todos, inclusive daqueles se deslocam de um ponto a outro nas adjacências.





“Diante da real preocupação com a segurança, os cidadãos vieram em busca do meu apoio para a solução dos problemas com o reforço do patrulhamento e, desta forma, as ações do Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – SEJUSP e Comando Geral da Polícia Militar, com este atendimento beneficiarão todas as comunidades, devolvendo a tranquilidade aos comerciantes e à população daquela região da Capital, com o competente serviço oferecido pelo policiamento do nosso Estado”, finaliza o parlamentar.





Por: Gustavo Nunes