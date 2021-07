Deputado Rinaldo Modesto elogia a boa distribuição da vacina contra a Covid-19 no MS

deputado estadual Professor Rinaldo Modesto

Em sessão plenária desta semana, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto elogiou a equipe de saúde do Estado e o bom desempenho na distribuição das vacinas contra a Covid-19. Na tribuna virtual, o parlamentar apresentou Moções de Aplausos ao secretário de Saúde Geraldo Resende, à secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Cavalheiro e à Ana Paula Rezende Goldfinger, que coordena o trabalho de distribuição das vacinas que chegam ao estado.





Mato Grosso do Sul está entre os mais altos percentuais de imunização contra a doença. “O MS encontra-se em uma situação destacada na política de combate à Covid-19, pois tem uma equipe profissional qualificada e que desempenha um trabalho exemplar, servindo de modelo aos demais estados, inclusive na logística para que as doses cheguem no menor tempo possível aos municípios”, ressaltou Rinaldo.





Segundo dados do Governo do Estado até a tarde desta sexta-feira (9), um total de quase dois milhões de doses já foram aplicadas. O secretário de saúde Geraldo Resende afirmou que os 13 municípios da fronteira de Mato Grosso do Sul conseguiram imunizar 90% da população alvo.





ASSECOM