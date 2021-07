Deputado Rinaldo destaca a importância do Programa Mais Social

Durante sua agenda parlamentar desta semana, o deputado estadual Professor Rinaldo Modesto participou de compromissos importantes da área da assistência social em nosso Estado. Dentre eles um evento em especial ganhou destaque nos noticiários: as primeiras entregas dos cartões do Programa Mais Social aos beneficiários, que aconteceram em Campo Grande, sendo na Escola Estadual Aracy Eudociak, no bairro Jardim Tijuca, e no projeto social Rede Solidária II, no Jardim Noroeste. "Este programa é uma forma de o Estado estender as mãos para as famílias que mais precisam, levando à elas um complemento de renda que vai possibilitar a compra de alimentos de acordo com as suas necessidades", ressaltou Rinaldo.





Fruto de um projeto de lei do Poder Executivo, o Programa Mais Social é uma atualização do antigo Programa Vale Renda, que ampliou o valor de 180 para 200 reais, e vai beneficiar até 100 mil famílias em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Rinaldo, que representou a Assembleia Legislativa nas entregas realizadas no Rede Solidária II, reforçou o empenho do Poder Legislativo para a regulamentação da lei. "O empenho de todos os parlamentares foi significativo para darmos celeridade a este projeto que criou um programa de Estado, ou seja, é permanente e vai garantir o benefício às famílias mesmo com a mudança de governo", comentou.





O valor será disponibilizado em forma de cartão para ser utilizado em qualquer estabelecimento comercial para compra de comida ou itens de higiene, sendo proibida a compra de bebidas alcoólicas ou cigarros. O programa é permanente e os cadastros serão reavaliados periodicamente. A parceria entre a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e os Correios vai garantir a entrega de mais de 5,5 mil cartões do Programa Mais Social para os beneficiários a partir deste fim de semana.





Emendas Parlamentares





Outro evento importante desta semana que aconteceu no auditório da Governadoria foi a assinatura de liberação das emendas parlamentares estaduais do ano de 2020. No ato simbólico, Rinaldo Modesto e o diretor da APAE Campo Grande, Antônio José dos Santos Neto, assinaram juntamente com o Governo do Estado, a liberação do valor de 40 mil reais para serem investidos no tratamento de pacientes especiais.





