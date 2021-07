Deputado Neno Razuk solicita a SEJUSP compra de viatura blindada para Polícia Militar de Sete Quedas

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou a SEJUSP (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) empenho na liberação de recursos para compra de uma viatura com blindagem balística para Polícia Militar de Sete Quedas. O pedido feito por meio de indicação ressalta que o veículo trará mais segurança aos policiais que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai.





Neno destacou que a compra da viatura vai garantir a segurança das forças militares policiais durante o serviço, além da proteção dos equipamentos utilizados e de melhorar as condições para o desempenho de atividades.





“Solicitei a SEJUSP que atenda o pedido e seja feito um levantamento se preciso, pois a compra de um veículo com blindagem balística oferece melhores condições de trabalho aos policiais na repressão aos crimes de fronteira. Além de oferecer mais segurança e proteção ao equipamentos utilizados durante as ações”, frisou Neno sobre a proposição.





ASSECOM