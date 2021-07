Deputado Neno Razuk solicita a FUNAI posto comunitário de policiamento indígena em Amambaí

deputado Neno Razuk (PTB)

O deputado Neno Razuk (PTB) solicitou à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e ao Ministério da Justiça a viabilidade de estudos técnicos para implantação de uma base de polícia comunitária próximo às aldeias indígenas de Amambai. Com as altas taxas de criminalidade, a proposição alerta para que haja um policiamento ostensivo na região.





O pedido foi feito por meio de indicação após a solicitação da vereadora Janete Córdoba (PSDB), que reiterou a implantação de um posto policial próximo às reservas indígenas para diminuir a onda de crimes e a segurança da população. “Moramos numa região de fronteira e então a prática de crimes dentro das aldeias são ainda maiores, facilitando a fuga dos mesmos e deixando essa população ainda mais vulnerável”, completou Janete.





Por sua vez, Neno fala que altos índices de criminalidade são devido a situações precárias condizentes dentro das aldeias.





“É constantes as notícias relacionadas aos indígenas e aqui no MS, infelizmente sempre voltado à criminalidade dentro das aldeias. Sou atuante na causa e volto um olhar mais empático a essa solicitação, pois estamos lutando para diminuir esses altos índices de crimes e dar mais segurança aos índios”, ressaltou Neno Razuk sobre as dificuldades da segurança.





ASSECOM