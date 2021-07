Deputado Neno Razuk parabeniza Sindicato Rural de Campo Grande pelos 70 anos de história no Estado

O deputado Neno Razuk participou juntamente com o Governador Reinaldo Azambuja e o secretário Eduardo Riedel, da solenidade de comemoração dos 70 anos do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Na cerimônia realizada ontem (7), Neno homenageou a entidade pelas sete décadas de história e representatividade no setor agropecuário do Estado. O parlamentar lembrou a importância da atuação do Sindicato Rural no segmento que é um dos principais pilares da economia estadual e parabenizou o presidente do SRCG Alessandro Coelho.





“O que nós vemos é que são pessoas trabalhando pelo crescimento do nosso país e de Mato Grosso do Sul, um estado que vem cada dia mais ganhando destaque no cenário agropecuário nacional e o Sindicato participa prestando amparo aos pequenos e grandes produtores. São 70 anos de atuação, amparando os filiados durante as dificuldades, participando dos momentos importantes do nosso país e que atua para o crescimento da economia como um todo”, destacou o parlamentar.





O Secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, sinalizou o quanto a história do Sindicato se confunde com a história do próprio estado. “Quando a gente participa de sindicatos, federações e associações, a gente não é apenas um telespectador da história, viramos o protagonista, fazemos acontecer. E o que aconteceu com o Sindicato Rural de Campo Grande ao longo desses 70 anos, foi justamente isso, participamos ativamente das decisões e isso contribuiu muito com o nosso Estado, tanto do ponto de vista técnico, como no âmbito político”.





“Fazemos isso com união e participação inclusiva. Com o trabalho duro dos produtores rurais, mudamos a realidade do Brasil, que dependia de importações para alimentar seu povo quando este sindicato foi fundado e, hoje, leva alimento a tanta gente”, afirmou Alessandro Coelho, que dirige o SRCG.





70 anos de história





Uma das entidades mais atuantes de renome na construção do setor agropecuário, o Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho foi fundado em 26 de junho de 1951, passando por diversas dificuldades até estabelecer a sede física no bairro Miguel Couto em 1981.





Atualmente, o SRCG atende aproximadamente 700 sócios filiados nos três municípios, oferecendo diversos serviços para auxílio do pequeno, médio e grande empresários do setor agropecuário.









ASSECOM









***