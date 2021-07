Deputado Marçal Filho garante unidades móveis para atendimento médico em Dourados

Assim como ocorre em várias cidades do País, Dourados terá trailers de atendimento médico ©DIVULGAÇÃO

A população de Dourados contará com duas unidades móveis de atendimento médico ainda no segundo semestre deste ano. Recurso destinado pelo deputado estadual Marçal Filho (PSDB), no valor de R$ 330 mil, vai possibilitar a compra dos trailers, que serão equipados com consultórios.





A proposta é a de levar atendimento a pessoas de baixa renda e moradores distantes da área central da cidade. Cada trailer terá 6,5 metros de comprimento por dois metros de largura e serão equipados com energia elétrica e hidráulica, contendo ainda mesa ginecológica, escada hospitalar, maca, banco giratório, mesa, cadeiras e computador.





As unidades móveis de saúde terão estrutura para comportar uma equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), com capacidade para realizar consultas médicas e atendimentos de enfermagem, oferecer vacinas, curativos, procedimentos e medicamentos, além de exames rápidos e outros atendimentos para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).





"Será um consultório médico completo e a vantagem é que os profissionais da saúde estarão mais próximos da população, principalmente daqueles que têm dificuldade de se deslocar até um posto de saúde", diz o deputado Marçal Filho. Os recursos para aquisição dos trailers foram liberados semana passada.





Agora será celebrado convênio com a prefeitura de Dourados, que será a responsável pela licitação para compra das duas unidades móveis de saúde. O serviço com atendimento médico em trailer será inédito na cidade.





O prefeito Alan Guedes diz que o repasse para aquisição das unidades móveis vai contribuir decisivamente para melhorar e ampliar o atendimento em regiões mais distantes da área urbana de Dourados.





"Com essas duas unidades teremos condições de atuar em regiões específicas e contemplar a demanda de cada localidade. Tudo de forma ágil e organizada. Só temos a agradecer ao deputado Marçal Filho, que com muita sensibilidade, tem ajudado na reconstrução do sistema de saúde da nossa cidade", disse Alan Guedes.









ASSECOM