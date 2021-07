Deputado Marçal Filho é o deputado que garante maior valor de emendas para Dourados

Evento de assinatura de recursos ocorreu na quarta-feira em Campo Grande ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) é o parlamentar que garantiu maior valor de emendas para a cidade de Dourados. No valor de R$ 740 mil, será destinado para as áreas da educação, saúde e esporte do segundo maior município de Mato Grosso do Sul. A liberação do recurso foi autorizada pelo Governo do Estado na quarta-feira (14).





Com um mandato municipalista, Marçal destinou recursos para várias cidades do Estado, principalmente da região sul do Estado. O valor total de cada emenda de um deputado estadual é de R$ 1,5 milhão. “São valores destinados para entidades e prefeituras para atender projetos e ações com serviços à comunidade”, diz o deputado. Solenidade para liberação dos recursos contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja e o prefeito de Dourados, Alan Guedes.





Parceiro da educação, Marçal tem se destacado com a destinação de emendas para a reforma e aquisição de equipamentos para escolas. Recentemente ele inaugurou uma biblioteca na escola municipal Sócrates Câmara, no Canaã I, e agora destina mais recursos para aquisição de computadores, lousa branca e instalação de câmeras e equipamentos de segurança.





Já para a escola municipal Etalívio Penzo, no Parque das Nações II, o recurso será para compra de ares condicionados, freezer, fogão industrial e coifa. A escola estadual Tancredo Neves, no Parque das Nações II, será beneficiada com ares condicionados e a escola municipal Loide Bonfim, no jardim Água Boa, o recurso será utilizado para a compra de computadores para a sala de informática.





Na área da saúde, Marçal Filho destinou recursos para aquisição de consultório móvel para atender pessoas que moram distante do perímetro urbano. Trata-se de um trailer que poderá ser utilizado para várias especialidades, com serviços de procedimentos médicos e exames.





Novidade em Dourados, sendo uma conquista para população, será a aquisição de um castramóvel para animais como cães e gatos. Marçal garantiu recursos para a compra da unidade e caberá à prefeitura administrar a realização dos atendimentos. Pela proposta da administração municipal, convênio será realizado com médicos veterinários, para realização dos procedimentos cirúrgicos de castração.





Já na área do esporte o deputado garantiu recurso para o Juventude AG Futebol Clube adquirir materiais esportivos e contratar profissionais de educação física para o desenvolvimento de projetos nas comunidades do município.





ASSECOM