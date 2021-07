Deputado Marçal destina recurso para compra de laboratórios móveis de informática em Rio Brilhante

O deputado estadual Marçal Filho destinou recursos para a compra de laboratórios móveis de informática para escolas da cidade de Rio Brilhante. Com computadores e tablets dentro de um armário que além de guardar de forma segura, carrega os equipamentos, o laboratório móvel torna qualquer ambiente em um espaço tecnológico.





A liberação do recurso, de R$ 100 mil, ocorreu na semana passada, para aquisição de cinco laboratórios com capacidade para até 36 tablets, notebooks 11.6 polegadas ou chromebooks. Agora caberá a Prefeitura de Rio Brilhante abrir licitação para compra dos equipamentos.









A aquisição dos computadores foi um pedido do prefeito Lucas Foroni ao deputado Marçal Filho. "A tecnologia está fortemente presente no nosso dia a dia, e as crianças não podem ficar de fora desse processo, principalmente no ambiente da educação", disse Marçal Filho.





Outras cidades do Estado também foram contempladas com recurso do deputado para compra de computadores, ares condicionados, lousa digital, equipamentos industriais para a cozinha, além de sistema de segurança.





Cada computador do Laboratório é portátil, permite o acesso à internet e possui softwares educacionais que podem ser utilizados pelos professores para a realização de atividades em diversas disciplinas. Entre elas, matemática, português, ciências e artes.





Na prática, durante as aulas, cada estudante receberá um equipamento para fazer suas atividades, sem a necessidade de compartilhamento com algum colega. O mais interessante é que com o laboratório móvel haverá ganho do tempo de aula, podendo utilizar os computadores em qualquer ambiente da escola.





O prefeito Lucas Foroni destacou o trabalho de Marçal por Rio Brilhante. "É um dos deputados que mais trabalham por nosso município. Além de nos ajudar a equipar a Clínica da Mulher, agora ajuda com tecnologia para as escolas. A desigualdade social só vai acabar com oportunidades, educação e acesso à informação. Meu agradecimento", disse o prefeito.





O deputado Marçal foi quem garantiu recursos de R$ 1 milhão para construção da Clínica da Mulher e agora buscou recursos junto ao Governo do Estado para equipar a unidade. Licitação para compra de aparelhos de imagem está sendo realizada, para dar início aos atendimentos.





