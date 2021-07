Deputado Lídio Lopes solicita recuperação asfáltica e água potável para municípios de MS

deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) apresentou indicações nas sessões plenárias desta semana, destinando para melhorias destinadas aos municípios de Douradina e Itaporã.





Para Itaporã, Lidio Lopes solicitou que seja realizada a "Pavimentação Asfáltica" na MS- 270 no trecho que liga o Município de Itaporã até a MS-162, mais conhecida na região como Placa do Abadio. De acordo com os munícipes, a rodovia é muito utilizada para escoamento das suas produções agrícolas, e atualmente sofrem com a falta do asfalto e precariedade principalmente em dias de chuva.





Visando garantir o amplo acesso à água potável, Lidio solicitou estudos para a viabilidade de perfurar um poço artesiano para a implantação da Rede de Abastecimento de Água domiciliar no Vilarejo denominado de “Vila Sapé", que fica situado em Douradina. E para o mesmo município foi solicitado obras de patrolamento e cascalhamento da Rodovia MS-379, denominada "Gumercindo Pimenta dos Reis", que liga a rodovia BR-163 no município de Douradina.





“A rodovia MS-37 possui diariamente um grande fluxo de veículos e por ser uma região em expansão na atividade agropecuária, a execução da obra diminuirá as ocorrências de acidentes, trazendo assim uma maior segurança aos motoristas que usam a referida rodovia diariamente”, destaca o parlamentar.





ASSECOM