Deputado Lídio Lopes destina R$ 690 mil para 7 cidades do Cone Sul

O deputado estadual Lídio Lopes, presidente regional do PATRIOTA, continua sendo o campeão na destinação de emendas parlamentares para as cidades do Cone Sul. Lídio tem destinado ao longo de seus mandatos a maior porcentagem da verba a que tem direito todos os anos para as cidades da região Sul e fronteira, o que não foi diferente neste ano, quando de sua cota de um milhão e meio de reais, destinou R$ 690 mil para o Cone Sul.





ELDORADO





Para Eldorado destinou R$ 155 mil, sendo R$ 115 mil para a Secretaria Municipal de Saúde para aquisição de uma ambulância, cadeiras de rodas e de banho e andadores e mais R$ 40 mil para a Secretaria Municipal de Educação adquirir computadores. Lídio tem sido o campeão na destinação de emendas para Eldorado numa grande parceria com o prefeito Léo, vice Fabiana e neste mandato também com a vereadora Simoni Palonis.





TACURU





Para Tacuru, em parceria com o prefeito Torquetti destinou





R$ 200 mil, sendo R$ 100 mil para custeio da, Saúde e R$ 100 mil para equipamentos agrícolas.





JAPORÃ





Para Japorã em parceria com o mandato do prefeito Paulão, o deputado destinou R$ 100 mil para custeio da Secretaria Municipal de Saúde.





MUNDO NOVO





Para Mundo Novo, atendendo pedido do vereador Jader e aliados, destinou R$ 60 mil para a Educação na aquisição de violas para o projeto cultural musical, além de mais R$ 40 mil para aquisição de um veículo para a Assistência Social.





SETE QUEDAS





Para a gestão do prefeito Chico Piroli em Sete Quedas, o parlamentar destinou R$ 50 mil para o custeio da saúde municipal.





SAPUCAIA





Para Coronel SAPUCAIA a destinação foi de R$ 50 mil também para custeio da saúde.





IGUATEMI





Para Iguatemi Lídio destinou R$ 35 mil para a Educação adquirir computadores e demais equipamentos de informática.









ASSECOM