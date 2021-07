Deputado Lídio Lopes destina R$ 1,5 milhão para saúde, educação e assistência social

O deputado estadual Lidio Lopes (Patriota) participou da solenidade de assinatura para o repasse de R$ 36 milhões em emendas parlamentares de 2020. Cada deputado destinou R$ 1,5 milhão divididas em 70% para saúde, 10% educação, 12% assistência social e 8% nas áreas de segurança, esporte, meio ambiente, agricultura familiar e cultura.





Neste momento de pandemia Lidio Lopes destinou mais de R$ 700 mil para a área da saúde, “Em virtude do sistema público de saúde estar sobrecarregado com as demandas do covid-19, priorizamos o setor de saúde para auxiliar as necessidade dos municípios e auxiliar os gestores municipais "destacou Lidio Lopes.





De acordo com o governador, o total do dinheiro estará disponível às prefeituras até a próxima sexta-feira. “Este é um ano que estamos tendo muitas dificuldades na Saúde. Por isso, esse recurso é importante: dos R$ 36 milhões, R$ 24 milhões estão sendo mandados diretamente para os fundos municipais, para atender a Saúde. E posso garantir que até a próxima sexta-feira, todo o recurso estará 100% liberado para os municípios”, assegurou.





ASSECOM