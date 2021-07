Deputado Felipe Orro solicita recuperação urgente de trechos críticos da MS-345, em Bonito

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro apresentou indicação em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (7), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, solicitando à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) que seja realizada com urgência a recuperação da rodovia MS-345, especificamente no trecho que liga a cidade de Bonito ao distrito Águas do Miranda.





Felipe Orro é autor da Lei que denomina a MS-345 como Rodovia Luís Rodrigues Cardozo, que foi pioneiro no transporte de passageiros na região e utilizava a rodovia para abastecer o comércio da região. O Governo do Estado anunciou a pavimentação de mais de 100 quilômetros desta rodovia, mas enquanto os trabalhos não começaram, Felipe Orro solicita a recuperação urgente dos trechos críticos.





"Trata-se de rodovia que está em fase de licitação para ser pavimentada. Enquanto esses serviços não começam, é necessária a manutenção da estrada no trecho entre a cidade de Bonito e o distrito Águas do Miranda. É preciso garantir a segurança no tráfego de moradores da região e o escoamento da produção local. Por isso a necessidade urgente de recuperação nos trechos mais comprometidos da MS-345", explica Felipe Orro.





Com a pavimentação de mais de 100 quilômetros da MS-345, ligando Bonito à cidade de Anastácio, a distância da Capital do Ecoturismo até Campo Grande vai encurtar cerca de 80 km. O pedido do deputado estadual Felipe Orro foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao diretor-presidente da Agesul, Emerson Pereira.









ASSECOM