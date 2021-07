Deputado Felipe Orro articula no governo a instalação de placas para sinalizar passeios de Bike em Bonito

deputado estadual Felipe Orro

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao Governo do Estado para a instalação de placas de sinalização nas zonas urbana e rural em Bonito. O parlamentar afirma que a iniciativa trará mais segurança aos ciclistas, motoristas, turistas e moradores da cidade, que é um dos destinos de ecoturismo mais visitados do mundo.





“Autoridades e empresas de turismo localizadas em Bonito esperam ser atendidos com a instalação de várias placas nos principais pontos onde se concentram as atrações turísticas de Bonito e passeios de bike”, disse o deputado.





A implementação das placas nos roteiros de passeio ciclístico vai orientar não só os ciclistas, mas também, os motoristas que transitam por essa importante região turística de nosso Estado, dotada de inúmeras belezas, trazendo também maior segurança à população local e aos visitantes.





A empresa Rota Aventura – Roteiro de Bike, realizou uma avaliação e após estudo identificou dois pontos importantes para instalação das placas: o primeiro fica na estrada de acesso aos atrativos Ybira Pe e Aquário Natural. O outro é a rodovia do turismo que liga o centro de Bonito à Gruta de São Mateus, a única gruta onde se pode chegar de bicicleta combinando duas experiências: passeio de gruta e passeio de bike.





“Precisamos nestes trechos de 12 placas verticais de regulamentação (CONTRAN), 12 placas verticais de advertência (CONTRAN) e duas placas de sinalização informativa. Desde já, agradeço a avaliação de nossa solicitação e reitero meus cumprimentos ao deputado Felipe Orro”, explica o proprietário da empresa, Allan Velcic.





Felipe Orro encaminhou a indicação ao governador, Reinaldo Azambuja, bem como ao diretor-presidente do Detran (Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul), Rudel Espíndola Trindade Júnior.

©Gruta São Mateus/ Rota Aventura









ASSECOM