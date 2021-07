Deputado Barbosinha propõe que Governo faça investimentos essenciais de infraestrutura em Dourados

deputado Barbosinha (DEM-MS)

O deputado Barbosinha (DEM-MS) pediu, durante sessão remota da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (6), para que o Governo do Estado faça investimentos essenciais na infraestrutura, no município de Dourados.





Barbosinha apresentou indicações solicitando obras de pavimentação asfáltica nas ruas Renê Miguel (Antiga DA1), em um trecho de 350 metros no Bairro Residencial Dioclécio Artuzi; na Rua Vicente Lara, em um trecho de 300 metros no Bairro Jardim Guaicurus; na Rua Gelcy Maria Teixeira Marcondes, em um trecho de 350 metros no Bairro Parque das Nações 1; e na Rua Abílio de Matos Pedroso, em um trecho de 100 metros com início na Avenida Indaiá, na lateral do Clube Indaiá. O pleito é antigo e uma reivindicação constante que chega até o deputado por se tratarem de ruas com intenso tráfego diário de automóveis e pedestres.





O deputado ainda pediu intervenção do Governo para que seja construída uma pista de caminhada em torno da Escola Municipal Prefeito Ruy Gomes, no Distrito de Vila São Pedro, em Dourados. Atualmente os moradores do distrito não possuem uma área específica para a prática de atividades desportivas. “A calçada da escola é utilizada hoje como pista de caminhada e não é ideal para esse tipo de atividade. Esse espaço seria uma opção de esporte e lazer aos moradores de Vila São Pedro”, justifica o parlamentar.





“São obras e recursos que garantem mais qualidade de vida aos douradenses e atendem pedidos essenciais como asfalto, por exemplo. Existem muitos bairros que precisam de melhorias como essas. Investir em asfalto, segurança e educação transformam a realidade de qualquer localidade e Dourados precisa desses investimentos. Ações que têm sido desenvolvidas com a nossa parceria com o Governo do Estado. Muito tem sido feito pelo Executivo estadual na nossa cidade e vamos continuar trabalhando para que mais investimentos sejam feitos em Dourados, que possam, de fato, melhorar e contribuir com condições melhores para nossas famílias”, defendeu Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim