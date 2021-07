Deputado Barbosinha homenageia forças de segurança de MS por maior apreensão de drogas do país

deputado Barbosinha (DEM-MS)

O deputado Barbosinha (DEM-MS) apresentou Moção de Congratulação, nesta quarta-feira (14), homenageando a Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul pela ação que resultou na maior apreensão de drogas da história do país.





Foram apreendidos, no último sábado (10/07), 36,5 toneladas de maconha que foram tiradas de circulação pelos militares na MS-276, em Deodápolis. A ação da polícia sul-mato-grossense evitou um prejuízo de mais de R$ 500 bilhões aos cofres públicos.





A droga estava em uma carreta bitrem com placas de Nova Andradina (MS). O veículo era conduzido por um homem de 32 anos. O veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina, dentro das ações da Operação Hórus, no distrito de Lagoa Bonita. O motorista do trator fugiu e os 2 batedores da carga de drogas foram presos durante a operação e levados com o material à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) em Dourados- MS.





A atuação da polícia de Mato Grosso do Sul foi comentada pelo Ministro da Justiça, Anderson Torres, que parabenizou a equipe da Polícia Militar Rodoviária Estadual e disse que: "não há dúvidas que o trabalho integrado entre as polícias é o melhor caminho para combater o crime organizado".





O Presidente Jair Bolsonaro também elogiou a atuação: "Este é mais um prejuízo de dezenas de milhões de reais ao crime organizado, graças ao trabalho da Polícia Militar Rodoviária do estado".





Para Barbosinha, a Polícia Militar tem desempenhado papel inquestionável na segurança da população e no exercício de sua função. “Nossa polícia é a que mais elucida crimes, temos homens e mulheres valorosos que têm atuado com dedicação e eficiência no combate ao crime, principalmente nas nossas faixas de fronteiras, locais em que o fluxo de drogas é intenso e precisa ser combatido com muita firmeza”, disse o deputado que já foi secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado.





O parlamentar ainda finalizou sua Moção agradecendo a equipe envolvida na apreensão e ao comando da PM no MS. “Obrigado a todos os envolvidos nesta operação, vocês representam um motivo de orgulho para o Estado”, finalizou.





A Moção foi encaminhada para o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, coronel QOPM, Marcos Paulo Gimenez; ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; ao comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual, tenente-coronel Wilmar Fernandes da Silva; ao sargento PM Edey Jorge Camargo, ao soldado PM Thiago Heraclito Fialho Couto, ao cabo PM Mauricio Lemos da Silva, ao cabo PM Wilson Guilherme Ferreira de Menezes e ao cabo PM Haune Faker Duarte.





Por: Luciana Bomfim