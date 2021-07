Deputado Antônio Vaz preside reunião ao lado do Ministro da Saúde Marcelo Queiroga

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), Presidente da Comissão Permanente da Saúde, recebeu nesta sexta-feira (16), o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga para uma reunião na Assembleia Legislativa para apresentação de estratégias de enfrentamento à pandemia.





Vaz enalteceu a presença do ministro de Saúde no encontro que ocorreu na Assembleia Legislativa. “Uma honra receber o ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, para a 1° Reunião de abertura dos Gestores do Mato Grosso do Sul. Vamos apresentar estratégias de enfrentamento à pandemia e discutir avanços da vacinação em massa para nosso Estado”, informou o presidente da Comissão de Saúde.





Segundo o parlamentar, a presença do ministro Marcelo Queiroga só demonstra o resultado de nossa união de esforços. “Mostra que nosso Estado tem sido referência nacional no combate a Covid 19, grato pela presença de todos aqui, especialmente do ministro de Saúde nesta reunião tão importante para as demandas de Mato Grosso do Sul”, comentou Antônio Vaz.





O ministro da saúde, destacou durante a reunião que Mato Grosso do Sul é referência em aplicação da vacina contra a Covid-19 e afirmou que o país vacinará toda população até o final do ano. “Nosso compromisso é de levar políticas que tragam resultados capazes de mudar o cenário pandêmico desta doença na ponta. Saúde é um direito de todos, e também dever do Estado, e deve ser implementado na prática pelo maior sistema de Saúde aberto e gratuito do mundo, que tem sido nossa grande ferramenta, o SUS “explicou.









O Secretário de Saúde, Geraldo Resende agradeceu a cedência da Casa de Leis a reunião da CIB e recepção do ministro. “Agradeço ao deputado Antônio Vaz, que está conduzindo esta reunião, à bancada federal e todas as lideranças presentes. Faço um cumprimento especial a nossa a nossa equipe de saúde nesta luta travada diariamente sem um minuto de descanso. São 59 mil servidores na área de Saúde, junto a 79 secretários de Estado de Saúde, para obtermos o resultado de 72,3% vacinados com a 1 dose, 38.3% já com a segunda dose. Aqui o mantra é “Lugar de vacina é no braço, e não na geladeira”, informou.





O encontro contou com a participação dos secretários de Saúde municipais de todo o Estado, incluindo o secretário de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende, a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, secretário de Saúde do município de Campo Grande, José Mauro Pinto de Castro Filho e os deputados Lidio Lopes (PATRI), Coronel David (Sem Partido), Professor Rinaldo (PSDB) e Renato Câmara (MDB).





