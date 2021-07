Deputada Joice Hasselmann acorda com fraturas no rosto, coluna e traumas pelo corpo

Em nota, deputada afirmou que acordou caída no chão de seu apartamento, 'com o rosto em uma poça de sangue'

Em entrevista ao SBT News, Joice Hasselmann mostra ferimentos no rosto - Reprodução

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) relatou nesta quinta-feira (22) ter sofrido um incidente na madrugada de domingo (18) em seu apartamento funcional em Brasília. Segundo ela, exames constataram cinco fraturas no rosto, uma na coluna e diversos traumas pelo corpo.





A deputada diz não saber exatamente como ocorreram os ferimentos. O Depol (Departamento de Polícia Legislativa) foi acionado e investiga o caso. Procurado pela Folha, o órgão não respondeu.





A deputada relatou ter despertado, pela manhã, no chão do corredor entre o quarto e o banheiro do apartamento. "Eu estava com um galo do tamanho de uma maçã na cabeça", disse Hasselmann à Folha.

Segundo Hasselmann, ela se lembra que, antes de acordar com os ferimentos pelo corpo, estava assistindo a um seriado na companhia do marido. De acordo com ela, foi ele quem a socorreu.





"Nós tradicionalmente dormimos em quartos separados. Os quartos ficam um pouquinho longe um do outro, porque ele ronca, tadinho. Eu boto ele para fora", afirmou.





A deputada disse que o marido foi para o quarto dele. "Falei até para ele que ia dormir, tomei meu remedinho para dormir. Falei que ia dormir, dei uma enganadinha nele e assisti mais um capítulo. E não lembro mais de nada."





"Quando eu acordei, sei o horário porque foi a hora que liguei para ele, era 7h03 da manhã. Eu acordei e estava em uma poça de sangue. Me arrastei até meu telefone. Peguei o telefone e liguei para ele, para ele vir ao quarto para me socorrer. Ele veio correndo", disse Hasselmann.





Em nota, a assessoria de imprensa da deputada afirmou que exames constataram traumas no joelho, na costela, no ombro e na nuca, além de cinco fraturas no rosto e uma na coluna.





"Os médicos descartaram a possibilidade de uma queda acidental", afirmou a assessoria de imprensa da deputada. "A parlamentar está medicada, amparada e se restabelecendo rapidamente. A expectativa, no momento, é que não seja necessária cirurgia por conta das fraturas."





Questionada sobre o episódio, Joice afirmou que "infelizmente, tudo indica" que tenha sido um atentado, conforme relatou anteriormente ao jornal O Globo e ao SBT News.





"Não vou acusar meus detratores e quem já me ameaçou de morte. Mas é impossível tantas fraturas com uma simples queda", afirmou à Folha.





"Primeira suspeita é que eu tinha tido um desmaio e caí com o rosto no chão e quebrei o dente. E a gente viu que não era nada disso. Depois dos exames a gente viu que tinha múltiplas fraturas", disse.





A deputada disse feito exames na terça-feira (20) no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, que constatou as lesões. Hasselmann disse ter relatado o caso ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que colocou o Depol à disposição.













Fonte: FOLHA S.PAULO Fonte: FOLHA S.PAULO