Curso Técnico em Agropecuário encerra inscrições com recorde de 7,4 candidatos por vaga

As inscrições para o Curso Técnico em Agropecuária do Senar/MS 2021 foram encerradas com uma procura recorde de 7,4 candidatos por vaga, o maior índice de busca desde o lançamento da capacitação no estado, em 2018, quando foi inaugurado o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, localizado na sede da Embrapa em Campo Grande.





Para o diretor da instituição, Francisco Paredes, esse aumento só demonstra o potencial e o quanto o setor tem crescido nos últimos anos. “Nós acreditamos que a repercussão do curso se deva a diversos fatores, mas, principalmente, às turmas formadas, que já estão entrando no mercado de trabalho.





“Além disso, a participação expressiva da agropecuária na economia de Mato Grosso do Sul é de extrema relevância e isso tem chamado atenção de novos profissionais, trabalhadores que buscam aperfeiçoamento, bem como a alta adesão de jovens buscando capacitação para atuar no setor”.





A formação é técnica, inteiramente gratuita e tem duração de dois anos, divididas em quatro semestres, com 30 vagas no período matutino e 30 no vespertino. As aulas serão realizadas inicialmente de forma remota e as atividades práticas ocorrerão no Centro de Excelência seguindo as normas de biossegurança já adotadas pela instituição.





Os classificados para a fase de entrevista já foram selecionados e podem conferir o resultado no site do Senar/MS , na aba de Processos Seletivos . Após essa etapa os alunos nomeados deverão consultar sua aprovação, programada para publicação online a partir do dia 6 de agosto. As matrículas serão pré-agendadas e realizadas presencialmente conforme as informações inseridas no edital





Atenção para outras capacitações gratuitas





Lembrando também que as inscrições para os Cursos Técnicos em Agronegócio e Fruticultura vão até 16 de julho. Os interessados em participar do processo precisam ter concluído o ensino médio. As vagas são prioritárias para o público rural. Os dois cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação, com diploma válido nacionalmente.





Para o curso Técnico em Agronegócio são disponibilizadas vagas para 9 polos de Mato Grosso do Sul: 2 em Campo Grande (Sindicato Rural e Centro de Excelência), Aparecida do Taboado, Coxim, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia e Três Lagoas.





Já para o Curso Técnico em Fruticultura são oferecidas vagas para polos em Campo Grande e Dourados. Mais informações você pode encontrar clicando aqui





