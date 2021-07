Com valores extremos, umidade do ar em Mato Grosso do Sul se assemelha a de deserto

As baixas temperaturas registradas nos últimos dias em Mato Grosso do Sul e o longo período de estiagem contribuem para o predomínio de ar seco que tem deixado o clima semelhante a regiões do deserto do Saara. Levantamento do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) mostra que nos últimos dias, os níveis de umidade em alguns municípios do Estado ficaram abaixo de 10%. Na última segunda-feira (19) Costa Rica e Cassilândia, tiveram umidade relativa de 7% e 8%, respectivamente.

Já em Campo Grande os níveis de umidade relativa do ar foram de 16% na segunda (19), 13% na terça-feira (20) e 9% na última quarta-feira (21), sendo esta última considerada a tarde mais seca do ano na capital de Mato Grosso do Sul.





De acordo com a coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, a perspectiva é de continuidade desses valores baixos para os próximos dias. “A tendência ainda é de umidade em valores críticos, entre 20-30%, porém um pouco melhores do que tem sido observados nos últimos dias. Pelo menos até o dia 26 de julho, poderemos observar estes valores críticos, principalmente na região leste do estado. Entre os dias 26 e 28 de julho os modelos meteorológicos indicam a aproximação de uma frente fria que pode influenciar no clima em Mato Grosso do Sul”, explica a doutora em meteorologia.





Enquanto isso, os níveis de umidade continuam acendendo dois alertas importantes: o da saúde e também dos riscos de queimadas urbanas e de incêndios florestais. As principais recomendações de especialistas para aliviar o desconforto do tempo seco são ingerir bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição direta ao sol e a prática de atividade física nas horas mais quentes e secas do dia.





No quesito queimadas urbanas, o tenente-coronel da Polícia Militar Ambiental (PMA) Edmilson Queiroz, lembra que o Governo do Estado em parceria com diversas instituições têm desenvolvido ações preventivas e faz alertas importantes para este período de estiagem.





"A gente orienta as pessoas a não fazerem o uso do fogo. Não há autorização agora nesse período, o Estado antecipou a proibição por 180 dias. Normalmente iniciava em 1° de agosto e se estendia até outubro no Pantanal, e setembro em outras áreas, foi antecipado e já está proibida qualquer tipo de queima controlada, mesmo quem tinha autorização anterior não pode mais efetuar qualquer incêndio. A população tem denunciado muito, depois da operação Prolepse, que significa justamente prevenção”.





Além disso, destaca os prejuízos ambientais, financeiros e à saúde devido à fumaça nos perímetros urbanos. “Uma responsabilização administrativa tem uma multa que pode variar de R$ 1 mil por hectare e um terreno baldio que pode chegar a R$ 5 mil. Bem como uma pena criminal se for um incêndio em mata ou floresta, que pode chegar a 4 anos de reclusão, com prisão em flagrante inclusive, e a pessoa ainda ter que reparar o dano na instância civil, o dano ambiental. E além disso, na própria instância civil, se for interpelada terá que reparar danos a outras propriedades”, explica.





A fiscalização das queimadas no Estado é realizada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em parceria com as prefeituras municipais.





Tempo quinta-feira





As condições de tempo para esta quinta-feira (22) em Mato Grosso do Sul são de tempo firme em todas as regiões. Uma massa de ar seco segue predominando e impedindo a formação de nuvens. O sol brilha forte durante todo o período, e embora o dia comece com temperaturas amenas, ao longo do dia as temperaturas terão rápida elevação.





Conforme estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) o Estado pode ter regiões com temperaturas mínimas de 10°C durante a madrugada, e as máximas podem chegar aos 35°C na região pantaneira.





Na capital, o sol predomina, e as temperaturas podem variar entre 13°C e 29°C ao longo do dia.









Por: Mireli Obando