Com indicação do deputado Neno Razuk atendida, bancários entram no grupo prioritário de vacinação contra covid-19 na Capital

deputado Neno Razuk

O deputado Neno Razuk (PTB) comemorou a inclusão dos bancários para serem vacinados em Campo Grande. Primeiro a fazer a solicitação por meio de indicação enviada à SES (Secretaria Estadual de Saúde) e às secretarias municipais de saúde, o parlamentar agradeceu a sensibilidade do Prefeito Marquinhos Trad (PSD) que abriu o cadastro para vacinação contra covid-19 dos profissionais na Capital.





Desde os primeiros protestos da categoria que pediam a inclusão dos profissionais como grupo prioritário, Neno Razuk encampou no meio político oficiando as autoridades de saúde sobre a importância de vacina





“Que o exemplo de Campo Grande seja seguido, parabenizar a sensibilidade do prefeito Marquinhos Trad e do secretário José Mauro Filho. Os bancários não pararam desde o início da pandemia, os bancos sempre foram considerados serviços essenciais, então se são essenciais, temos que lembrar na hora da vacina o quanto eles são importantes. Aproveito para parabenizar o movimento sindical, porque a luta do Sindicato dos Bancários foi firme”, lembrou.





Além disso, a imunização da categoria vai trazer mais segurança aos funcionários que lidam diariamente com o público. “Infelizmente profissionais morreram devido à doença, mas agora esperamos que a vacina chegue para todos e seja também ampliada em outros municípios, afinal, sem banco ninguém trabalha”, finalizou.





ASSECOM