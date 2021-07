Com encontros online durante a pandemia, programa de prevenção ‘Casal Grávido’ completa 10 anos

O curso oferece cursos sobre cuidados na gestação e pós-parto para casais que esperam filhos

Neste dia 06 de julho, o programa de prevenção “Casal Grávido”, da Cassems, completa 10 anos de sua primeira edição. Com o objetivo de prevenir os principais problemas que possam aparecer durante a gestação, por meio de palestras e aulas práticas, o curso oferece informações com profissionais de todas as áreas relacionadas à saúde do bebê. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a Caixa dos Servidores inova, mais uma vez, e tem realizado as palestras em plataforma virtual, de maneira gratuita e aberta para toda a comunidade.





A beneficiária Cassems, Lidiani Queli Lubas, fez o curso em suas duas gestações. “Participei do ‘Casal Grávido’ na gestação do Daniel, em 2015, e da Heloisa, em 2016. Foi muito benéfico, pois tirei vários aprendizados que foram muito utilizados durante a gravidez e após o nascimento dos bebês. Fiz, também, aulas de hidroginástica e acompanhamento com a nutricionista, o que foi muito importante nesse período”.





De acordo com Lidiani, por não ter convivido com outras crianças, não possuía nenhum conhecimento sobre os cuidados necessários durante a primeira gestação. “Foi no curso que aprendi a trocar fralda, dar banho de maneira correta e fazer os primeiros cuidados. Falaram, também, sobre higienização bucal, um assunto que eu ainda nem havia pensado”.





Um dos principais medos de Lidiani era em relação ao parto e, para ela, o “Casal Grávido” foi fundamental para desmistificar questões e tirar o medo. “Aprendi bastante sobre parto e anestesia. Eu morria de medo, mas tivemos acesso à uma médica que explicou todos os tipos de procedimentos, não tendenciou para nenhum deles, colocando o casal como protagonista”.





Além dos aprendizados com outros profissionais de saúde, Lidiani compartilhou experiências com outras mulheres, durante as aulas de hidroginástica às quais teve acesso, no Centro de Prevenção da Cassems. “Durante o curso, eles me convidaram para participar das aulas de hidroginástica para gestantes, e foi muito bacana. Houve uma intensa troca de conhecimento com outras alunas, algumas são minhas amigas até hoje”.





O esposo de Lidiani, Anderson Pimentel, explica que também não tinha conhecimentos sobre gestação e primeiros cuidados com o bebê antes do “Casal Grávido”. “Durante o curso, as médicas falaram sobre o parto e situações após o parto, eu pude conhecer mais das dinâmicas que acontecem durante e depois da gestação. Então, quando o filho nasce, você se sente mais seguro e preparado para recebê-lo e ajudar a esposa nas transformações que acontecem no corpo dela, também”.





O programa de prevenção da Cassems tem a tradição de vestir os papais participantes com barrigas falsas, para que, durante as palestras, tenham a simulação de como a parceira se sente durante os nove meses da gestação. Segundo Anderson, essa experiência foi impactante. “Vestir a barriga foi muito bacana, pois os pais não têm a dimensão de como é isso, nós nos incomodamos, achamos estranho ficar sentados com aquele peso amarrado ao corpo, mas demonstra a importância do momento que a esposa está passando”.





Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o curso tem uma importância significativa, tendo em vista o reconhecimento feito por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).





“O ‘Casal Grávido’ é um programa que tem uma importância enorme. Ele é reconhecido pela ANS e tem como objetivo levar informações para as gestantes, aos maridos, enfim, ao casal que está grávido, para que eles possam ter uma gestação tranquila e que a criança nasça saudável. É um programa muito importante por oferecer ao casal o conhecimento de tudo que acontece no período gestacional, das mudanças que acontecem com o corpo da mãe e, claro, preparar os pais para a chegada de um filho que é um momento tão especial o casal”.





