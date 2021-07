CHAPADÃO DO SUL| Município recebe mil doses de vacinas contra o COVID-19

Serão vacinados a população com 30 anos ou mais além de outros grupos



A prefeitura municipal de Chapadão do Sul, através da secretaria municipal de saúde, informou que irá receber hoje 22 de julho do governo estadual, 1000 novas doses de vacina contra a covid-19. A prefeitura municipal de Chapadão do Sul, através da secretaria municipal de saúde, informou que irá receber hoje 22 de julho do governo estadual, 1000 novas doses de vacina contra a covid-19.





Essas doses serão distribuídas da seguinte forma:





Chapadão do Sul irá receber no dia de hoje, 22 de julho, mais 1000 doses de imunizantes conta o covid-19, e no período da tarde de quinta-feira, 22, e continuará a vacinação em todos os ESFs para pessoas com 30 anos ou mais que ainda não tenham sido vacinados com nenhuma dose de imunizante contra a civid-19 e iniciará o grupo de trabalhadores ativos do comércio, estes, deverão procurar exclusivamente o ESF planalto.





A entrega das senhas iniciará a partir das 10 MS no dia de hoje, 22 e a vacinação se iniciará a partir das 13 MS do mesmo dia. Parte das doses será encaminhada à Localidade da Pedra Branca.





150 doses para o ESF Flamboyant





150 doses para o ESF Sibipiruna





150 doses para o ESF Central





150 doses para o ESF Saúde Lar





150 doses para o ESF Esperança





120 doses para o ESF Planalto para trabalhadores ativos do comércio





130 Para Pedra Branca





Secretaria Municipal de Saúde foi atendida em solicitação ao Secretário Estadual de Saúde e recebeu mil doses da vacina Janssen que chegam município ainda hoje. A Secretária Valéria Lopes agradece ao Dr. Geraldo Resende pela sensibilidade e compreensão para com as demandas do nosso município.





Nesta vacinação continuamos com a campanha de arrecadação de alimentos, que serão destinados às famílias mais afetadas durante essa pandemia. Cada vacinado está convidado a contribuir com um quilo de alimento não perecível.





Fonte: Correionews