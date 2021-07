CHAPADÁO DO SUL| Jovens "sem limites" e com dinheiro causaram surto de covid, diz prefeito

João Carlos Krug relacionou curva de crescimento da pandemia de coronavírus com excesso de festas na cidade





Prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, espera conter avanço da pandemia

com lockdown durante os próximos quatro dias (Foto Divulgação)



"Passou dos limites", justificou o prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug (PSDB), sobre as festas dos jovens no município localizado a 321 km de Campo Grande. Segundo ele, esse foi o principal motivo que causou o surto de coronavírus nos últimos dias na cidade e que levaram ao decreto polêmico de lockdown nos próximos quatro dias."É muita festa. Todo dia os jovens se reúnem. Estamos em um momento bom da economia, com pleno emprego. O jovem trabalha e tem dinheiro no bolso para gastar. Acabam aglomerando. Os mais idosos estão vacinados e estão autoconfiantes. E os jovens se acham mais resistentes, com imunidade. Acham que dificilmente vão a óbito", argumentou o prefeito.Com esses fatores a cidade registrou aumento de casos nas últimas semanas. O excesso de relaxamento com as regras de biossegurança atrelado às aglomerações foram responsáveis pelos nove óbitos da doença. Um deles foi de um bebê de apenas 3 meses, que nasceu um mês antes da data prevista, em parto com a mãe intubada por conta da covid."O objetivo é que realmente a gente reduza o número de contaminados. Por mais que estejam reclamando e criticando vamos continuar sim com o decreto. Nós que estamos aqui na ponta sabemos o que é melhor para cidade", concluiu.Quem descumprir as regras que começam a valer amanhã (23) e terminam na segunda-feira (26) terá que pagar multa. Os valores vão de R$ 1 mil a R$ 10 mil para pessoas físicas e de R$ 5 mil a R$ 20 mil para estabelecimentos.