CHAPADÁO DIO SUL| Com investimentos de R$ 2,5 milhões nova base da Polícia Militar Rodoviária é entregue

O Governo do Estado inaugurou nesta segunda-feira (19), em Chapadão do Sul, o 3º Pelotão do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual. Com investimentos de R$ 2,5 milhões, a nova base foi construída pela Way-306 - Concessionária da Rodovia MS-306, como contrapartida da concessão viária, de 30 anos.





A nova base da Polícia Militar Rodoviária, inaugurada no dia em que a unidade completa 35 anos, atende as rodovias estaduais dos municípios de Chapadão do Sul, Alcinópolis, Sonora, Pedro Gomes, Costa Rica, Cassilândia, Figueirão e Paraiso das Águas.





“Essa é uma região produtora e em franco desenvolvimento, que demanda fortalecimento na segurança pública e por meio dessa parceria com a Way-306, conseguimos melhorias na malha viária, sinalização e na fiscalização das rodovias”, disse o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que representou o governador Reinaldo Azambuja na inauguração.





Além de construir o prédio, a Way-306 investiu mais R$ 600 mil para o aparelhamento da unidade, que inclui aquisição de novas viaturas - sendo uma caminhonete L-200 completa, um Corolla completo -, 4 etilômetros que atenderão toda a área de atuação do 3º Pelotão da BPMRv, mobiliário, fardamento, bem como limpeza e conservação do posto.





Com a implantação da nova base, a região também ganhou reforço policial. “Um posto avançado como este veio para trazer tranquilidade tanto para os usuários da via, como para os próprios moradores da região”, garante o comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo Gimenez. Inauguração do posto em Chapadão do Sul marca os 35 anos da BPMRv





O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, acredita que a nova base da Polícia Militar Rodoviária irá contribuir para a redução da criminalidade no município. "Nós temos hoje em Chapadão do Sul, índices criminais de países de primeiro mundo, mas acreditamos que é possível melhorar ainda mais e essa nova unidade vai contribuir para isso".





Instalações modernas









A nova base da PMRv conta com 600 m² de cobertura sobre a pista, uma das maiores áreas cobertas sobre rodovia no Brasil. Possui garagem para viaturas com cobertura de 100 m² e área predial de 200 m². O prédio foi inteiro construído seguindo os padrões de qualidade e modernidade. “Uma obra moderna e feita em poucos meses com o objetivo de atender a população da região e os usuários da rodovia 306”, destacou o diretor-presidente da Way-306, Paulo Nunes Lopes.





A unidade conta, ainda, com todos os equipamentos necessários para promover a comunicação da Polícia Militar Rodoviária com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Way-306 e com o Posto de Fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) - localizado no km 110+320 da MS-306, também construído pela Way-306 e inaugurado em abril deste ano.





O posto policial, assim como a rodovia, é inteiro monitorado por câmeras, garantindo segurança para o policiamento. Foram instalados ainda rádios digitais, com alcance de ponta a ponta, o que facilita a comunicação entre as viaturas, o CCO e o posto da Agepan.





“Temos aqui o que há de mais moderno em questão de infraestrutura de base operacional rodoviária, inédito no nosso Estado nas bases de polícia estadual, que proporciona tanto para o policial quanto para os usuários, toda a segurança necessária durante uma abordagem e fiscalização”, destacou o comandante da Polícia Militar Rodoviária, coronel Wilmar Fernandes.





Representando a Assembleia Legislativa na inauguração, o deputado coronel Davi também destacou a infraestrutura da unidade. “Instalação moderna, eficiente, e que trata com muita dignidade os nossos policiais militares, que tenho certeza, reverterão tudo isso em prol de uma segurança pública mais eficiente, mais capaz e trabalhando fortemente para a redução de acidentes e no combate incessante ao crime, principalmente o crime organizado”, disse.





Sobre a Way 306





A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia.





A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, na divisa de Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás; totalizando 219,5 quilômetros.





A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.





Joelma Belchior, Sejusp