Casal é encontrado morto com marcas de tiros em quarto de hotel em MS

Homem teria matado mulher e atirado contra própria cabeça depois

Caso foi registrado na Depac de Dourados ©Dourados News

Mariana da Silva Barros, de 40 anos, Siviero e Maycon Alves dos Santos, de 26, foram encontrados mortos por volta das 10h30 deste domingo (04) dentro de um quarto de hotel localizado no Jardim Brasília, na cidade de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. Eles foram encontrados por uma funcionária do local, que acionou a polícia.





Perícia feita no local constatou que Mariana estava sentada próximo aos pés da cama com um ferimento de disparo de arma de fogo na região da cabeça. Já Maycon estava deitado na cabeceira da cama, com os pés encostados na mulher, segurando uma arma de fogo, com o polegar direito sob o gatilho. Ele teria colocado a arma na boca e disparado, sendo que o projétil saiu na parte de cima da cabeça.





Segundo a perícia criminal, ambos os disparos foram efetuados a curta distância. Pela posição em que os corpos foram encontrados e ferimentos, tudo indica que ele matou a mulher e atirou contra si em seguida.





No quarto de hotel, o carro pertencente a Mariana foi apreendido. A Polícia Civil registrou o caso como feminicídio, violência doméstica e familiar, e suicídio.





Fonte: Midiamax

Por: Dayene Paz