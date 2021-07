Casa onde moravam 9 crianças é destruída por incêndio em Campo Grande

Uma família acabou perdendo tudo na manhã desta quinta-feira (29), em Campo Grande, no bairro Jardim Macaúbas, depois que a residência onde moravam acabou pegando fogo, sendo destruída pelas chamas. Na casa moravam 9 crianças, com idades entre 1 e 12 anos.





Ainda não se sabe como as chamas começaram, mas quando o fogo se espalhou, uma idosa estava na casa com mais duas crianças e uma adolescente. Elas conseguiram sair a tempo da residência. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local e já teriam usado mais de 12 mil litros de água.





Vizinhos tentaram ajudar, mas apenas um botijão de gás foi retirado da casa. A moradora, Andréia Moreira, de 38 anos, disse que perdeu tudo que tinha, e que agora iria procurar um lugar para ficar com os filhos e a avó das crianças