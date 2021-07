Carro cai em rio ao invadir mirante e dois morrem afogados em MS

Carro estaria em alta velocidade quando capotou e caiu no rio

©Karlos Peña/ Diário Corumbaense

Na madrugada desta quarta-feira (21), dois homens morreram quando o carro em que estavam caiu do Mirante da cidade de Puerto Suarez, que faz fronteira com Corumbá, a 444 quilômetros de Campo Grande. O veículo ficou submerso e teve de ser guinchado.





As vítimas, que não foram identificas, eram bolivianas, estavam em um Toyota, quando o veículo invadiu a área do mirante, por volta das 2 horas da madrugada desta quarta (21), caindo na água da Laguna Cáceres. Equipes de resgate foram acionadas para o local. O carro ficou submerso e os corpos retirados do veículo.





O comandante da Polícia da Província de Germán Bush, Fernando Pelaez, disse ao site Diário Corumbaense que as vítimas ainda não foram identificadas. "Apenas sabemos que o carro, que supostamente estava em alta velocidade, veio a colidir contra a madeira de proteção e cair na água. Os ocupantes podem ter morrido por afogamento”, falou o comandante.

©Karlos Peña/ Diário Corumbaense









Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo