CARAAPÓ| Câmara de Vereadores homenageia pioneiros da comunicação local

Momentos da homenagem aos pioneiros da comunicação em ato ocorrido na Câmara de Vereadores, no último dia 5, em Caarapó





Em sessão realizada na noite da última segunda-feira (5), a Câmara de Vereadores de Caarapó homenageou cinco comunicadores considerados os pioneiros da comunicação no município. Foram agraciados com a comenda os radialistas Antônio Borges, Donizette Rojas e Adair Terra e os jornalistas Dilermano Alves e Miguel Vasconcellos Filho. A homenagem decorreu de Moção de Congratulações assinada por todos os vereadores, datada de 15 de março deste ano, aprovada com o objetivo de homenagear os primeiros comunicadores do rádio no município de Caarapó – responsáveis por levar informação e entretenimento a muitas famílias.





“O reconhecimento desta Câmara de Vereadores marca os 50 anos de comunicação no município. Em um tempo distante da tecnologia, em que o rádio era o único e principal meio de comunicação em Caarapó, estes homens dedicaram grande parte de suas vidas no trabalho de utilidade pública e entretenimento”, destaca a moção.





Os cinco homenageados iniciaram as suas carreiras na área de comunicação em Caarapó nos anos 1980 na antiga Rádio Difusora AM de Caarapó (1570 KHz), hoje Jota FM (99,9 MHz). Porém, todos eles já haviam tido uma incursão antes da passagem pelo rádio: Miguelzinho foi o primeiro a ter experiência na área, quando instalou um serviço de alto-falantes – A Voz de Caarapó – nas proximidades da Praça Central da cidade. Ali o locutor noticiava notas de falecimento, informativos noticiosos, variedades e tocava música diariamente pela manhã. Adair Terra já tivera uma experiência com rádio no interior de São Paulo. Donizette Rojas havia passado por uma empresa jornalística. Antônio Borges e Dilermano Alves já haviam sido apresentadores no setor político.





Com mais de 50 anos de idade, todos os homenageados ainda estão na ativa: Rojas é diretor de rádio (Criativa FM – Juti); Terrinha é locutor (Nossa FM – Caarapó); Borges continua apresentando o programa Canto Sertanejo, no ar há aproximadamente 39 anos – hoje nas Caarapó FM); Miguelzinho é jornalista; e Dilermano Alves, bacharel em Comunicação Social, é assessor de Comunicação da prefeitura de Caarapó.





Escalado para discursar em nome dos homenageados, o jornalista Dilermano Alves – que, na segunda-feira, coincidentemente celebrava aniversário de nascimento de casamento – destacou a iniciativa do Poder Legislativo municipal de Caarapó em homenagear os pioneiros do setor de comunicação local. “Queremos enaltecer esse entendimento, essa compreensão que esta Câmara de Vereadores está tendo em relação à própria comunicação, que transcende a homenagem em si”, disse o orador, destacando o papel da comunicação, que desempenha uma função educativa em termos sociais e tem importância fundamental na formação da identidade cultural de um povo.





Ao agradecer aos vereadores, Dilermano Alves destacou a iniciativa dos edis em prestar a homenagem aos comunicadores “ainda em vida”. “Eu, em particular, sempre fui adepto da ideia de que homenagens devem ser prestadas em vida. Até para possibilitar ao homenageado poder retribuir o gesto. Poder agradecer. E é assim que está o meu espírito nesta noite: imbuído de sentimento de gratidão. É certo que todos vocês estarão nos nossos corações, como marcas indeléveis na nossa existência”, discursou o homenageado.





Falando em nome da Câmara, o presidente Odirlei Luiz Longo, o Pipoca, disse que homenagear essas personalidades em vida é uma questão de honra para os parlamentares. “São pessoas que dedicaram parte de suas vidas na missão de levar informação, cultura e entretenimento aos lares por meio do rádio. Sentimo-nos, sem dúvidas, felizes em poder reconhecer em vida a dedicação desses comunicadores à nossa sociedade”, disse o presidente.





Após as homenagens, ocorreu a sessão normal da Câmara de Vereadores, que discutiu importantes matérias de interesse da população de Caarapó.





Fotos: Divulgação