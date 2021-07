CAPITAL| Vereador Carlão é reeleito presidente da Câmara para o segundo biênio

Reconhecido como presidente democrático, humilde e responsável

Vereador Carlão ©DIVULGAÇÃO

Em Sessão de Eleição realizada nesta quinta-feira (15), a Mesa Diretora da Câmara Municipal foi reeleita para o segundo biênio (2023/2024) da 11ª Legislatura. O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), foi reconduzido ao cargo de presidente por mais dois anos em chapa de consenso. O parlamentar foi reconhecido como um presidente democrático, humilde e responsável pelos vereadores que votaram quase de forma unânime por sua recondução como presidente e de toda Mesa Diretora.





“Tudo depende de Deus. Nosso pensamento é administrar a Câmara para dar condições a vossas excelências fazerem um bom mandato. Vamos defender a população e a Câmara tem feito sua parte. Essa administração não é minha, é de vocês. Temos o compromisso com a cidade. Essa Câmara, para ser uma Câmara atuante e respeitada, depende de todos nós. Agradeço a vossas excelências. Temos o compromisso de ficar até o final do mandato junto com vocês. Lembro-me do deputado Cabo Almi que dividiu comigo muitos projetos em favor do povo, um pouco antes de ter sua vida ceifada pela covid-19. Então, mais do que nunca, devemos valorizar o tempo e que possamos fazer a diferença e colocar nossos projetos de transformações sociais em prática. Até para honrarmos as centenas de milhares de vidas que partiram nesta pandemia”, disse Carlão.





Ao proferirem seus votos os vereadores se revezaram nos elogios a gestão do presidente Carlão. O vereador Otávio Trad, presidente da CCJ da Casa, destacou o “perfil humilde, democrático, imparcial, respeitoso e espontâneo do presidente''. E reforçou seu pedido de responsabilidade dobrada pela reeleição”. Já o vereador Dr. Sandro Benites, presidente da Comissão de Saúde, afirmou sua tranquilidade em votar favorável a recondução da Mesa devido ao clima positivo na Casa e condução de forma amistosa dos trabalhos do Legislativo. O vereador Papy, 3º secretário da Mesa Diretora, destacou o perfil inovador do presidente Carlão. “Ele tem se preocupado em conduzir os interesses da Casa de forma coletiva e democrática, abrindo espaço para oposição e situação. Inovando com a automação da Casa, modernizando os processos legislativos de forma digital, visando a diminuição do uso de papel. Buscando a vanguarda do Poder Legislativo, inclusive com estudos para realização de novo concurso”.





O vereador Professor João Rocha, ex-presidente da Casa de Leis, também fez questão de falar do perfil do presidente Carlão: “Homem de coração enorme, capacidade ímpar de fazer amigos e tornou-se professor formado pela faculdade da vida”. Já o vereador Professor Juari destacou falou da honra de participar da atual legislatura.





A Mesa Diretora é composta ainda pelos vereadores Dr. Loester (1º vice-presidente), Betinho (2º vice-presidente), Edu Miranda (3º vice-presidente), Delei Pinheiro (1º secretário), Papy (2º secretário) e Ronilço Guerreiro (3º secretário).





A eleição foi realizada após a última sessão ordinária do primeiro semestre. Os trabalhos em plenário entram em recesso e retornam no dia 3 de agosto. Os setores administrativos da Casa e gabinetes dos vereadores, no entanto, seguem com expediente normal.









Por: Janaina Gaspar