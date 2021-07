CAPITAL| Vacinação nesta quarta-feira será exclusiva para segunda dose

Capital aguarda novas remessas para recomeçar aplicação da primeira dose

A vacinação em Campo Grande nesta quarta-feira (7) será exclusiva para aplicação da segunda dose. Ontem, dia em que pessoas com 40 anos de idade foram vacinadas com a dose única da vacina da Janssen, as 7,4 mil doses do imunizante que a cidade recebeu no início da semana se esgotaram.





Nesta quarta-feira poderão completar a imunização pessoas que tomaram a Coronavac até o dia 15 de junho, as que tomaram a vacina da Pfizer até dia 7 de maio. Quem tomou a vacina Oxforf/AstraZeneca até o dia 7 de maio também poderá tomar a segunda dose.





- As doses serão aplicadas nos seguintes postos especiais e horários:

Drive-Thru Ayrton Senna: das 7h30min às 17h

Drive-Thru Cassems: das 7h30min às 17h

Seleta: 7h30min às 16h45min

Nas unidades de saúde, as aplicações de vacina ocorrerão entre às 13h e 16h45min

Os postos com vacina disponível são:





Região do Bandeira





UBS Carlota





USF Itamaracá





UBS Universitário





USF Moreninhas





USF TIradentes





Região do Prosa





USF Mata do Jacinto





USF Noroeste





USF Estrela D’Álva





USF Nova Bahia





Anhanduizinho





USF Jockey Clube





USB Dona Neta





CF Iracy Coelho





USF Anhanduí





USF Botafogo





USF Parque do Sol





USF Los Angeles





USF Macaúbas





USF Dom Antônio





USF Paulo Coelho





USF Aero Rancho





USF Pioneiro





Segredo





UBS Coronel Antonino





USF São Francisco





USF Vila Nasser





USF Paradiso





CF Nova Lima





USF Vida Nova





UBS Estrela do Sul





USF José Tavares





USF Vila Cox





Lagoa





USF Buriti





USF Bastião





USF Coophavila





USF Oliveira





CF Portal Caiobá





USF Tarumã





USF Antarctica





USF São Conrado





USF Vila Fernanda





Imbirussu





USF Aero Italia





USF Serradinho





UBS Lar do Trabalhador





USF Albino Coimbra





USB Silvia Regina





UBS Popular





USF Ana Maria do Couto





USF Sirio Libanês





USF Zé Pereira





USF Indubrasil





Cadastro





As pessoas pertencentes aos públicos devem fazer o cadastro no sistema de agendamento prévio, por meio do link http://vacina.campogrande.ms.gov.br/, clicando em 'primeiro acesso'.





O cadastro não é um agendamento, somente auxilia o processo de vacinação para evitar aglomerações.





Desconto com a UBER





A Prefeitura de Campo Grande e a Uber fecharam parceria de R$ 100 mil em descontos para viagens na Capital. Os códigos promocionais serão distribuídos com objetivo exclusivo de facilitar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.





Os códigos promocionais garantirão viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação, no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.





Veja como ativar o código de desconto:





1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo);





2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo;





3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”);





4. Digite o código VACINACG;





5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.