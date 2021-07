CAPITAL| Trecho da Afonso Pena será interditado a partir de quinta

A interdição da avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de maio e Pedro Celestino, será feita na quinta-feira (29) em Campo Grande. A interdição, que iria ocorrer na segunda (26) foi adiada devido à finalização das obras de drenagem na rua 15 de novembro, no centro da Capital.





A Prefeitura de Campo Grande explica que para interditar a avenida Afonso Pena, a rua 15 de Novembro precisa ter o trânsito liberado, por isso o cronograma foi alterado. Na segunda-feira (26), foi feita a interdição da avenida Mato Grosso, entre a 13 de Maio e a Pedro Celestino. Nessa via o fechamento do tráfego foi feito apenas na pista que vai no sentido avenida Ceará e durará por 15 dias.





Há, ainda, outros trechos interditados para obras em Campo Grande. Confira:

Rua Montese está totalmente fechada, entre a Joaquim Manoel e a Glauce Rocha;

Rui Barbosa, entre Fernando Corrêa e 26 de agosto, está com fechamento parcial. Já entre a Rua 15 de Novembro e Afonso Pena, o fechamento é total; A Rua 26 de Agosto, entre Calógeras e Rui Barbosa, está fechada parcialmente.

Sete de Setembro, entre Rui Barbosa e Padre João Crippa, encontra-se parcialmente fechada;

Rua 15 de Novembro, entre Rui Barbosa e Padre João Crippa, está parcialmente fechada. E entre a Rui Barbosa e a Pedro Celestino, fechamento total.

Rua General Melo está interditada totalmente, entre a 13 de Maio e a 14 de Julho;

Rua Pedro Celestino, entre a Avenida Mato Grosso e a Rua Antônio Maria Coelho, o fechamento é total;

Rua Marechal Rondon, entre 13 de Maio e 14 de Julho, está parcialmente fechada. Já no trecho que vai da Duque de Caxias até a rua Vasconcelos Fernandes, o fechamento é parcial;

Rua Glauce Rocha, entre Montese e Marcílio Dias, tem fechamento total.