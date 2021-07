CAPITAL| Presidente Carlão comemora cadastramento para vacinação prioritária de profissionais da imprensa e bancários contra a Covid-19

vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) comemorou a abertura do cadastramento para vacinação prioritária de profissionais de imprensa e dos bancários da Capital contra a Covid-19. Carlão destacou que após uma luta intensa de quase três meses de todos os vereadores que saíram na frente em defesa dos profissionais de imprensa, sendo o primeiro poder público a lutar pela inclusão da categoria como prioridade na vacinação. Também oficiou no mês de maio, tanto as secretarias estadual e municipal de saúde, quanto o próprio ministério de saúde, solicitando a inclusão prioritária para vacinação dos jornalistas, incluindo demais profissionais do setor da imprensa, e dos bancários.





“São profissionais que desde o início da Pandemia estão na linha de frente. Atuando em áreas essenciais a nossa sociedade e essa posição da prefeitura da Capital em atender nosso clamor é uma vitória de toda categoria. Parabenizo os sindicatos dos jornalistas e também dos bancários que somaram esforços pela vacinação de seus profissionais. Fico muito feliz em saber que em breve todos estarão imunizados e mais seguros para o exercício de suas funções profissionais”, disse o presidente da Câmara.





A categoria dos profissionais de imprensa contempla jornalistas, cinegrafistas, radialistas, fotógrafos, auxiliares de produção, tanto os que atuam em assessorias de imprensa e em veículos de comunicação. Para comprovação de vínculo empregatício, os profissionais devem apresentar registro profissional (DRT/MTE), holerite ou carteira de trabalho. O pedido em favor dos profissionais que estão trabalhando diariamente nesta pandemia de Covid-19 para levar informações à população, combatendo fake news e defendendo a democracia, foi reforçado na última sexta-feira em ato realizado na última sexta-feira (25.06), juntamente com o Sindjor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul) na sede da Casa de Leis





O pedido dos parlamentares foi atendido pela Prefeitura, que já abriu o cadastro dos profissionais de imprensa e bancários, que devem preencher o formulário no site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br/





Por: Janaina Gaspar





