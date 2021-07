CAPITAL| Prefeitura terá polo de testagem contra a covid na região central

Local escolhido é o prédio onde funcionava o antigo Museu Dom Bosco, na Barão do Rio Branco

Além dos testes para diagnosticar a covid-19 disponíveis em postos de saúde espalhados pela cidade, a Prefeitura de Campo Grande pretende instalar polo de testagem na região central. O local escolhido é o prédio da Missão Salesiana onde funcionava o antigo Museu Dom Bosco, na Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça do Rádio Clube.





Se o projeto sair do papel, serão 300 testes gratuitos para detectar o coronavírus disponíveis por dia no local. A ideia é colocar o polo de testagem para funcionar ainda na primeira quinzena de agosto.





Embora o percentual de vacinados esteja subindo – até o fim da tarde de hoje, 34.09% da população estava imunizada –, a covid continua contaminando e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) diz ter observado a necessidade de mantar oferecer testes em local de fácil acesso e onde há grande fluxo de pessoas.





Em fevereiro, os testes que eram feitos no drive-thru do Corpo de Bombeiros e Escola Estadual Lúcia Martins Coelho passaram a ser coletados em 24 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, e nos postos do Parque do Sol e Nova Lima aos fins de semana.





