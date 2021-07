CAPITAL| Parque dos Poderes: Com asfalto novo, trecho da Avenida do Poeta é liberado

Com investimento de R$ 18,9 milhões, complexo passa por obras de revitalização



Uma das pistas da Avenida do Poeta que estava bloqueada para os serviços de recapeamento, previstos na revitalização do Parque dos Poderes, foi liberada na tarde desta quinta-feira (22).





Entre a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a rotatória do Condomínio Beirute, os motoristas não precisam mais dividir uma das pistas.





Quem passa pela Avenida do Poeta, porém, deve se atentar ao trecho entre a rotatória do Condomínio Beirute e o Posto do Parque, onde a pista no sentido Avenida Afonso Pena/Governadoria, segue bloqueado. Lá, são realizados trabalhos de drenagem de águas pluviais e na caixa de detenção/lagoa, na nascente do córrego Joaquim Português.





Segundo o engenheiro responsável pela obra, Rogério Shinohara, o trecho será liberado no final de semana e, na segunda-feira (26), a via estará interditada para quem trafega no sentido Governadoria/Avenida Afonso Pena. Na próxima semana está prevista, ainda, a liberação do acesso ao Parque dos Poderes pela rua Jornalista Marcos Fernandes Hugo Rodrigues, que passa em frente ao Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua – CETREMI. A via está bloqueada por causa das intervenções na nascente do Joaquim Português.





Revitalização





Com investimento de R$ 18,9 milhões, a revitalização do Parque dos Poderes conta ainda com a reforma dos estacionamentos, 4 quilômetros de pista de caminhada e 4,2 quilômetros de ciclovia no canteiro central. O complexo também ganhará 70 bancos de descanso, lixeiras, paisagismo e acessibilidade. 41 abrigos nos pontos de ônibus e o centro de apoio aos frequentadores, com banheiros, proporcionarão mais conforto a quem vai ao Parque dos Poderes.





A obra será dividida em três etapas e a previsão inicial era de 540 dias para ser entregue. A revitalização será inaugurada nas comemorações dos 40 anos do Parque dos Poderes, que foi criado em 1982.





Joilson Francelino, Subcom